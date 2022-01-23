Hakan Ural'dan yıllar sonra gelen Sibel Can itirafı! 'Eşimden ayrılmam diyordum ama...'

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural, verdiği bir röportajda babası Selçuk Ural ile yaşadığı problemlerden Sibel Can'la olan evliliğine kadar hakkında merak edilenlere açıklık getirdi.

Ünlü sunucu Hakan Ural, şimdilerde Nur Tuğba Algül ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunuculuğunu üstlenıyor.

Gündüz kuşağındaki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Hakan Ural, gündeme dair yaptığı açıklamalarla sık sık magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve bu süreci oldukça zor atlatan Ural, sevenlerini endişelendirmişti.

Sağlığına kavuşan ve ekranlara geri dönen ünlü sunucu, Hürriyet'e verdiği bir röportajda, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.

''CENABI ALLAH SAYESİNDE VAR OLDUM''

Ural, 'Çok bedel ödedin mi?' sorusuna, ''Ben ilkokul mezunuyum, orta 2 terkim. Bende eğitim yok, ana yok, baba yok... Ne gibi vasfımla bu kadar badireden sonra var olmuş olabilirim? Cenabı Allahım sayesinde. Başka bir izahı yok.'' şeklinde cevap verdi.

''HAYAT BUNLARI GETİRDİ''

Ünlü sunucu, ''Ben demedim ki anneannem beni büyütsün, 14 yaşında çalışayım, 19’da evlenip 23’te baba olayım, boşanıp ikinci evliliğimi yapayım... Hayat bunları getirdi. Ve bu hayatı kılcal damarlarımda hissedercesine yaşadım ben. Hiçbir zaman da şikâyetçi değilim. Onlar yaşanmasa belki ben olmazdım.'' dedi.

''BABAMLA KONUŞMUYORUM''

Babası Selçuk Ural'ın hayatına 17 yaşındayken girdiğini söyleyen Hakan Ural, ''İlerleyen yıllarda o doku uyumu kendimce nedenlerle olmadı. Son 10 yıldır onunla yine konuşmuyorum. Olamıyor.'' dedi.

''EŞİMDEN AYRILMAM DİYORDUM''

Hakan Ural, 'Sen babasız büyüdün, bu çocuklarınla ilişkini nasıl etkiledi?' sorusuna şöyle yanıt verdi:

''Biz çocuklarımla arkadaş gibiyiz, asla baskıcı değilim. ''Eşimden ayrılmam'' diyordum ama işte büyük konuşmayacaksın. Onları hiç bırakmadım. Babasız büyüdüğüm için fark etmeden içimde biriktirdiğim eksiklikler varmış. Onları çocuklarıma yaşatmamak için de çabaladım.''





''SİBEL'İN TIRNAĞINA ZARAR GELSE YANINDA OLURUM''

Ural, 'Eski eşin Sibel Can’la hâlâ görüşüyor musun?' sorusunu ise şöyle yanıtladı:

''Sibel'le birbirimizi kırdığımız zamanlar oldu ama çok gençtik. Birçok şeyi yaşla ve deneyimleyerek aşıyoruz. Bugün git Sibel'e sor, ''Ne mutlu böyle bir eşim olmuş, ondan çocuklarım var'' der.

Ben de ''Ne mutlu Sibel gibi bir eşim olmuş, ondan çocuklarım olmuş'' diyorum. Şu an müthiş iyiyiz. Her dakika konuşuyoruz. Bana ''Sen varsın, o kadar güven içinde hissediyorum ki'' diyor. Tırnağına zarar gelse Sibel'in yanında olurum. Aynı sitede oturuyoruz. Onun pırıl pırıl bir oğlu var, Emir; onu da çok seviyorum. Benim kızım Gisella'yı da Sibel çok sever.''