Hakan Ural'ın biricik kızı Melisa'nın değişimini gören 'Yok artık' dedi! 'Bu hale nasıl geldin ya'

Hakan Ural'ın biricik kızı Melisa'nın değişimini gören 'Yok artık' dedi! 'Bu hale nasıl geldin ya'

Hakan Ural ve Sibel Can'ın evliliğinden dünyaya gelen Melisa Ural, yaşadığı değişimle gündeme geliyor. Yıllar içinde annesine daha çok benzeyen Ural, şimdiki haliyle beğeniliyor.

1988–1999 yıllarında Sibel Can ile evli kalan Hakan Ural'ın Melisa ve Engincan Ural adında iki çocuğu dünyaya geldi.

22 Ağustos 1994 yılında doğan ve babasına oranla annesi Sibel Can'a daha çok benzeyen Melisa Ural, geçen zamanda bir hayli değişti.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Melisa Ural, bir süredir Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyasında az ama özel paylaşımlar yapan Melisa Ural'ın geçmişten bugüne gittikçe güzelleştiği görüldü.

Annesi Sibel Can'a ikizi kadar benzeyen Melisa Ural'ın geçen zamanda verdiği kilolar ise ayrıca dikkati çekti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile evleneceği konuşulan Melisa Ural'ın değişimi için sosyal medyadan çok sayıda yorum geldi.

Melisa Ural'ın değişimi

Melisa Ural'ın yaşadığı değişim sonrası annesi Sibel Can'a benzemesi gözlerden kaçmadı. Zayıfladığı görülen Ural'ın yüzünün ise geçen zamanda daha çok oturduğu fark edildi.

Sosyal medya paylaşımları ile beğenilen Melisa Ural'ın aşk hayatında yaşadığı mutluluk ise yüzüne yansıdı.

Aşk nedeniyle ayakları yerden kesilen Ural için, "Annesinin kopyası" , "Neymiş ne olmuş" , "Cidden inanılmaz" tarzında sayısız yorum geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise geçen zamanda büyüdüğünü ve yaşadığı değişimin normal olduğunu söyledi.