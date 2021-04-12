Kanal İstanbul'un Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Hakan Ural, sosyal medyada linç edildi.

Kanal D’de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programının yorumcularından Hakan Ural, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"TEK KURUŞ PARA ALAMIYORUZ"

Ural, canlı yayında "Kanal İstanbul'u kim istemez. Amerika, Rusya, Fransa istemez. Montrö yapıldığında 3 bin gemi geçiyordu, Bugün bu rakam 30 bini 2023 de bu rakamın 86 bini geçmesi bekleniyor. Ve tek kuruş para alamıyoruz, denetleyemiyoruz. 8 milyar dolar üstü kaybımız var." dedi.

TEPKİ YAĞDI

Hakan Ural'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, kısa sürede TT listesine girdi.

Hakan Ural'ın Kanal İstanbul ve Montrö yorumu VİDEO