Hakan Ural'ın Sibel Can'dan sonraki eşi Ezgi Ural ve kızı Gisella'ya bakın! Güzelliklerini gören dilini ısırdı

Hakan Ural, sosyal medya hesabından eşi Ezgi Can Ural ile çekildiği fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ural'ın paylaşımına beğeni yağarken ''Ezgi hanım çok şanslı'' yorumları yapıldı.

Ünlü oyuncu ve sunucu Hakan Ural, 1988 yılında ünlü şarkıcı Sibel Can ile Zerrin Özer'in evinde gizlice nikah masasına oturdu.

O dönemde Türkiye'nin en güzel kadını olarak kabul edilen Sibel Can ile Hakan Ural'ın evliliği 11 yıl sürdü ve ikili 1999 yılında boşandı.

Sibel Can ile evliliğinden Melisa ve Engincan adında iki çocuğu olan Hakan Ural, 2005 yılında Ezgi Can ile dünya evine girdi.

Ural'ın bu evliliğinden 2013 yılında Gisella adını verdiği bir kızı daha dünyaya geldi.

Şimdilerde ''Neler Oluyor Hayatta'' programının sunuculuğunu üstlenen başarılı isim, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Hakan Ural, sosyal medya hesabından sık sık çocuklarıyla birlikte çekildiği kareleri veya sadece onların fotoğrafını paylaşıyor.

Paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ural, eşi Ezgi Can ile olan karelerini de takipçilerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor.

EŞİNİ PAYLAŞTI

Hakan Ural, son olarak 771 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından eşi Ezgi Can ile birlikte çekildiği fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımına ''Benim bu yaşamdaki mükafatım'' notunu düşen Ural'a bir beğeni de kızı Melisa Ural'dan geldi.

Ezgi Can Ural'ı görenler, güzelliği karşısına büyülenirken ''Gisella aynı annesi'', ''Olan var olmayan var'', ''Anladık Hakan Bey aşıksınız'', ''Maşallah size'' yorumlarında bulundu.

İşte Hakan Ural'ın 'benim bu yaşamdaki mükafatım' dediği eşi Ezgi Can Ural...