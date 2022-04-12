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    Hakim 3. bölüm fragmanı: Ömer Arif'in sınavı daha da zorlaşıyor!

    ATV'nin reytinglerde adından söz ettiren dizisi Hakim'in 3.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman'a Gülbahar'ın "Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı" sözleri damga vurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 10:21
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    Hakim 3. bölüm fragmanı: Ömer Arif'in sınavı daha da zorlaşıyor!

    Hakim dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde başarıyı yakalayan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu da oldukça beğenildi.

    ATV ekranlarının Limon Film imzalı iddialı yapımı Hakim'in senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatıyor.

    Suç ve aksiyon türündeki Hakim dizisi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışmasıyla ilerliyor.

    Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor.

    Hakim, 11 Nisan Pazartesi akşamı ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanın hat safhada olduğu bölümün ardından merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı.

    Fragman'da köşeye sıkışan Ömer Arif için işlerin iyice zorlaştığı görüldü.  Gülbahar'ın ise "Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı" sözleri dikkat çekti.

    Ömer Arif ise evladı ve işi arasında kalmışlığı zor günler yaşatmaya devam ediyor.

    İşte Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı

    Hakim 3. Bölüm Fragmanı VİDEO


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