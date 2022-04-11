Hakim dizisinin Cuma'sı tanıdık çıktı! Meğer Tarkan'ın...

İlk bölümüyle reytinglerde adından söz ettiren Hakim dizisinde Cuma karakterini oynayan Rojhat Özsoy'un kim olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Hakim dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reytinglerde başarıyı yakalayan dizinin oyuncu kadrosu ve konusu da oldukça beğenildi.

ATV ekranlarının Limon Film imzalı iddialı yapımı Hakim'in senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatıyor.

Suç ve aksiyon türündeki Hakim dizisi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışmasıyla ilerliyor.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor.

Hakim oyuncuları arasında bulunan Erdal Beşikçioğlu Ömer Arif Derman karakterini, Yurdaer Okur Azem karakterini Fatih Berk Şahin Ozan karakterini, Ebru Özkan Yasemin karakterini canlandırıyor.

Dizide Cuma karakteriyle adından söz ettirten genç oyuncu Rojhat Özsoy’un hakkında ortaya çıkan gerçek dikkat çekti.

Tarkan ile reklamda oynadı

Sempatik oyuncu Özsoy’un Megastar Tarkan ile Trendyol reklamında oynadığı ortaya çıktı.

Atatürk Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimlerini tamamlayan sonrasında tiyatro sahnelerinde deneyim kazanan Rojhat Özsoy Babamın Kanatları filmi ile ilk kez kamera önü oyunculuk deneyimi yaşamış daha sonra Aşk ve Gurur dizisinde küçük bir rolde yer almıştır.

Özsoy, şimdilerde Hakim dizisinde Cuma karakterine hayat veriyor.