Hakim'in Ceren'i Naz Çağla Irmak'ın eski halini görenin nevri döndü! 'Nasıl yaptın nasıl'

Hakim'in Ceren'i Naz Çağla Irmak'ın eski halini görenin nevri döndü! 'Nasıl yaptın nasıl'

Hakim dizisiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Naz Çağla Irmak'ın yıllar önceki tarzını görenler şoke oldu. Uzun saçlarıyla dikkat çeken Irmak'ın kısa saçlarının nedeni ise duyanları hayrete düşürdü.

Yıldızı Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kader" rolüyle parlayan genç ve güzel oyuncu Naz Çağla Irmak, ekran kariyerine ara vermedi.

Irmak, ilk olarak ''Bizim Evin Halleri'' isimli yapımda kamera karşısına annesiyle birlikte geçti. Profesyonel kariyerine Bizim Evin Halleri dizisi ile adım atmış olsa da asıl çıkışını ATV ekranlarında yayınlanan ''Kırgın Çiçekler'' dizisi ile sağladı.

'Çakallarla Dans'' filminde rol alan Irmak, tiyatro ile de yakından ilgileniyor.

Şimdilerde Hakim dizisindeki Ceren karakteriyle beğeni toplayan Irmak, özel hayatıyla da gündemde yer alıyor.

Annesi usta oyuncu Hülya Gülşen Irmak olan Naz Çağla Irmak, Sarp Levendoğlu ile yaşadığı ilişki ile magazine konu olmuştu.

Öte yandan tarzıyla dikkat çeken oyuncu, kısa saçıyla ilgili birçok yorum alıyor.

Saçlarını kazıtan Naz Çağla Irmak, büyük bir cesaretle tarzını değiştirdi. Sebebi ise büyük alkış aldı.

Uzun saçlı haliyle dikkat çekti

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle kalplerde yer edinen Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü konu alan 'Demir Kadın Neslican' filminin çekimleri yapıldı. Filmde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak, rolü için saçlarını kazıttı.

Naz Çağla Irmak'ın eski hallerini görenler ise şaşırıyor.

Uzun saçlarıyla dikkat çeken Irmak'ın kareleri, hayranları tarafından merak ediliyor.

İşte Naz Çağla Irmak'ın önceki halleri...