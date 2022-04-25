Hakim'in Yasemin'i Ebru Özkan'ın eski sevgilisi Sadakatsiz'in yıldızı çıktı! 5 yıllık aşkın sonu hüsran...

Hakim dizisinde Yasemin karakterine hayat veren Ebru Özkan, hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı. Oyunculuğuyla beğeni toplayan Özkan'ın bir dönem Sadakatsiz'in yıldızıyla aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Hanımın Çiftliği dizisinde hayat verdiği Halide karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ebru Özkan, 2014-2017 yılları arasında yayınlanan Paramparça dizisinde rol alarak ününe ün kattı.

2018 yılında Şahin Tepesi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ebru Özkan, Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı İpek karakteriyle Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.

Uzun bir aranın ardından Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur'u buluşturan ATV'nin iddialı dizisi Hakim ile ekranlara dönen Özkan, dizide Yasemin karakterine hayat veriyor.

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan güzel oyuncu, özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Hakkında araştırma yapanlar ise 43 yaşındaki oyuncunun eski nişanlısını gördüklerinde ise şaşkınlık yaşıyor.

Caner Cindoruk ile aşk yaşadı

Güzel oyuncu Ebru Özkan, 2009 yılında Hanımın Çiftliği dizisinde tanıştığı Caner Cindoruk ile aşk yaşamaya başladı.

Ancak Ebru Özkan ve Caner Cindoruk çifti, bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini 2014 yılında bitirdi.

Caner Cindoruk, şimdilerde başrolünü Cansu Dere ve Melis Sezen ile paylaştığı Sadakatsiz dizisinde Volkan karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

2016 yılında meslektaşı Ertan Saban ile evlenen Özkan, 2018 yılında Biricik Saban adını verdiği kızını kucağına aldı.

Ebru Özkan ve Ertan Saban çiftinin ilişkileri 7 yıldır dolu dizgin devam ediyor.