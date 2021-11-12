TGRT'de Yeşim Salkım'ın programına konuk olan Hakkı Bulut, arabeski ilk yapanlardan biri olduğunu belirterek "Ben özümden gelen konuyu anlattım, ikimiz bir fidanız dedim, Türkiye sallandı" dedi.

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, TGRT Haber'de yayınlanan Şeffaf Masa programında Yeşim Salkım'ın konuğu oldu.

Arabesk müziği ilk yapanlardan biri olduğunu belirten Hakkı Bulut, müzik yaparken özünden geleni yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"ÖZÜMDEN GELENİ ANLATTIM, İKİMİZ BİR FİDANIZ DEDİM"

"Bu arabesk müzikte ilk yapanlardan biri benim. Bazı sanatçı arkadaşlarımız henüz isim yapmamış, benden 5-6 sene sonra çıktılar. Bütün Türkiye sallanırken, yurt dışı Hakkı Bulut'u dinlerken bunlar yoktular. Mesela onlardan bir tanesi geliyordu yanımda, 'Hakkı ağabey bir şarkı yazdım' diyordu. Ben müzik yaparken topluma, basına "Ey millet ben müzik yapıyorum, bu müzik arabesktir" diye bir şey söylemedim. Ben özümden gelen konuyu anlattım, ikimiz bir fidanız dedim.Tabi bütün Türkiye sallandı. Benden sonra bir arkadaşım daha böyle yükseldi.

Hakkı Bulut: Arabeski ilk yapanlardan biri benim VİDEO



"'ARABESK YAPIYOR BUNLAR' DİYEREK BİZİ AŞAĞILADILAR"

Arabesk müziğin popüler olduğu dönemlere değinen Bulut, o dönemde kendilerini kötülemek için 'Arabesk yapıyor bunlar' deyiminin uydurulduğunu da değindi.

"Tabi biz böyle çıkınca birçok sanatçının tahtları sallandı. Bizi kötülemek, bizi aşağılamak için bir deyim uydurdular: Arabesk yapıyorlar bunlar. O dönem herkes arabeske yöneldi, diğer müzik türleri yok olmuştu."