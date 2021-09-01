Hakkı Bulut harekete geçti, Reynmen'e dava açıyor: Artık kusura bakmanın vakti geldi

Ünlü türkücü Hakkı Bulut, ''Kızlar'' adlı şarkısının müziğini, ''Biziz'' adlı şarkısında izinsiz kullanan ve daha sonra arabuculuk teklifinden kaçan Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş'a dava açıyor.

Arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Reynmen'in ''Biziz'' şarkısında, ''Kızlar'' isimli şarkısının müziğini izinsiz kullandığını iddia etmişti.

Bu iddialara ilişkin Reynmen'den bir açıklama gelmedi ve şarkıcı sessizliğini korudu. Hakkı Bulut ise Reynmen'den özür beklediğini ifade etmişti.

Hakkı Bulut ve Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş arasındaki 'Telif olayı' mahkemeye taşınıyor. Bulut, şarkısındaki müziği izinsiz olarak kullanan Yusuf Aktaş'a dava açacak.

ŞARKININ MÜZİĞİNİN AYNI OLDUĞU ONAYLANDI

Akşam'da yer alan habere göre Hakkı Bulut, MESAM Bilim Teknik Kurulu'nun şarkının benzerliğini onayladığı belgeyi de paylaştı.

Bulut'un paylaştığı belgelerde de yer alan bilgiye göre; MESAM Bilim Teknik Kurulu, iki şarkının müziğinin aynı olduğunu onayladı. İki müzisyen arasında arabuluculuk yapmak istedi fakat Reynmen ve ekibi telefonlara çıkmadı.

Raporda, ''Eserler incelendi. 'Biziz' isimli eserin 1.13 ve 1.41 saniyeleri arasında ve 2.52 ile 3.26 saniyeleri arasında yer alan müziğin Hakkı Bulut'a ait ''Kızlar Kızlar'' isimli eserinde yer alan müzik ile aynı olduğu tespit edilmiştir. Aynı olan bölümler için tarafların aralarında anlaşması veya yargı yoluna müracaat etmeleri gerektiğine karar verilmiştir.'' ifadeleri yer aldı.

"KUSURA BAKMANIN VAKTİ GELDİ"

Hakkı Bulut da defalarca kez Reynmen ve ekibine ulaşmak istedi fakat her seferinde, ''Kusura bakmayın biz size en kısa zamanda döneceğiz.'' şeklinde yanıt aldı.

MESAM Bilim Kurulu'ndan müziğinin çalındığına dair rapor eline ulaştıktan Reynmen'den özür beklediğini ifade eden Hakkı Bulut, açıklamasına şöyle devam etti.

''Ona mesajla ilettik, yapması gereken tek şeyin klibin altına benim adımı yazması ve MESAM'a bu durumu bildirmesiydi. En az 10 kez ben mesaj attım, her seferinde 'Kusura bakmayın geri dönüş yapacağız' denildi ama dönülmedi. Artık kusura bakma zamanı geldi. Kızım Sevgi de onlara telefonla ulaşamayınca mail attı. Ona da 'Sevgi hanım kusura bakmayın en kısa zamanda dönüyoruz' dediler ama yine dönmediler. Bu saatten itibaren MESAM'la tekrar görüşüldü. Bütün dava hak edilişleri MESAM'la hallettik. Bu işin takipçisi artık MESAM'dır. Ben bu sabah onlarla görüştüm, vekalet verdim. Artık işlemler bugün itibarıyla yürütülmeye başlıyor, dava açılıyor.''





"REYNMEN'E KIRGINLIĞIM GEÇMEZ"

Hiçbir sanatçının mağdur olmasını istemediğini ve her zaman nazik davrandığını söyleyen Bulut, ''Reynmen'e de nazik davrandım. Yanlış yapmışsın yanlışını düzelt dedim. 10 kez aradık ama dönüş yok. Kusura bakma diye diye kusuru bakacak hale getirdiler. Şimdi o kırık kalbi de geri alıyorum, ona kırık kalp bile yok. Öfkem ve kinim yok ama yaptığı doğru değil. Reynmen'e kırgınlığım geçmez. Daha saygılı olmasını beklerdim. Her şeye rağmen başarılar diliyorum kendisine.'' dedi.