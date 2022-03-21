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    'Hala taş gibi!' Çılgın Dersane'nin Kurdela'sı Duygu Çetinkaya'yı bir de şimdi görün...

    Çılgın Dersane film serisinde Kurdela karakteriyle hafızalara kazınan Duygu Çetinkaya'nın şimdiki hali, görenleri şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 21:47
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    'Hala taş gibi!' Çılgın Dersane'nin Kurdela'sı Duygu Çetinkaya'yı bir de şimdi görün...

    Yapımcılığını Aksoy Film'in üstlendiği "Çılgın Dersane" serisinde Cüneyt Arkın, Mustafa Topaloğlu, Sibel Tüzün, Berksan, Okan Karacan ve Alp Kırşan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü isim rol aldı.

    İflasın eşiğindeki bir üniversite hazırlık dershanesinin kurtuluşunun ilginç öyküsünün anlatıldığı "Çılgın Dersane"de birbirinden enteresan karakterlerden oluşan öğretmenlerin ve öğrencilerin hikayesi izleyenlerden tam not almıştı.

    Melisa karakterine hayat veren Duygu Çekinkaya da "çılgın kız" rolüyle unutulmayan isimlerden olmuştu.

    13 Ocak 1986 tarihinde Denizli'de dünyaya gelen oyuncu, ilk ve orta okulu Ankara, İskenderun ve Erdek'te, lise hazırlık sınıfını ise İzmir'de okudu.

    İsveç'in Stockholm şehrinde ise lise eğitimini tamamlayan Çetinkaya, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.

    DUYGU ÇETİNKAYA'NIN SON HALİ

    Çılgın Dersane'de seksi görüntüsü ve güzelliğiyle erkekleri peşinden koşturan Melisa'yı oynayan Duygu Çetinkaya, şimdilerde ekranlardan uzak.

    Komik ve eğlenceli gençlik filmi ile akıllara kazınan Duygu Çetinkaya,  oyunculuk ve sunuculuk kimliğinin yanı sıra, 2013 yılında Survivor kadrosunda da yer aldı.

    Sosyal medyadan paylaşımlarına devam eden Çetinkaya, pozları ve güzelliği ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

    Oyuncunun son halini görenler ise, hala güzel olduğu yorumlarında bulunuyor.

    İşte Çılgın Dersane Melisa'nın şimdiki hali...

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #1

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #2

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #3

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #4

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #5

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #6

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #7

    Hala taş gibi! Çılgın Dersane nin Kurdela sı Duygu Çetinkaya yı bir de şimdi görün... #8

     

     


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