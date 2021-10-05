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Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu

Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu

2019 yılında yayın hayatına son veren ancak şimdilerde geri dönmek için hazırlıkların tam gaz devam ettiği Flash TV billboardlarda yerini almaya başladı. Kanalın yeni logosu ve kadrosu da belli oldu.