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- Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu
Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu
- Haber Merkezi
- 05.10.2021 - 12:20
- Güncelleme : 05.10.2021 - 12:23
28 Şubat 2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor.
Yeni bir formatla geri dönecek olan kanalla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Flash TV yeni logosu ve dikkat çeken kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.
Kanalın seyircileri de Flas TV'nin dönüşünü merakla bekliyor...
FLASH TV LOGOSU VE KADROSU
Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
MAHMUT TUNCER BEKLENEN İSİMLERDEN
Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
2 yıllık aranın ardından yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri ise henüz netlik kazanmadı.