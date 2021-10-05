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    Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu

    2019 yılında yayın hayatına son veren ancak şimdilerde geri dönmek için hazırlıkların tam gaz devam ettiği Flash TV billboardlarda yerini almaya başladı. Kanalın yeni logosu ve kadrosu da belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 12:23
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    Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV'nin yeni logosu ve kadrosu

    28 Şubat 2019’da yayın hayatına son veren Flash TV, geri dönmeye hazırlanıyor.

    Yeni bir formatla geri dönecek olan kanalla ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

    Flash TV yeni logosu ve dikkat çeken kadrosuyla reklam panolarında yerini almaya başladı.

    Kanalın seyircileri de Flas TV'nin dönüşünü merakla bekliyor...

    FLASH TV LOGOSU VE KADROSU

    Reklam panosundaki afişte, kanalın yeni logosunun yanı sıra anlaştığı isimler de dikkat çekiyor. Şu ana kadar Hakan Aygün, Savaş Kalafat, Fehmi Koru, Can Ataklı, Akif Beki, Saba Tümer, Seda Akgül, Orhan Uğuroğlu, Çağlar Cilara, Atilla Taş, Faik Öztürk gibi isimlerle anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

    Halaylar geri dönüyor! İşte Flash TV nin yeni logosu ve kadrosu #1

    MAHMUT TUNCER BEKLENEN İSİMLERDEN

    Kanalla özdeşleşen Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yalçın Çakır, Gökhan Taşkın gibi ünlü isimlerin yeni dönemde olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

    2 yıllık aranın ardından yeniden yayınlara başlayacak Flash TV uydu frekans bilgileri ise henüz netlik kazanmadı.

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