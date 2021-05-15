Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar hakkında bilgiler

Serenay Sarıkaya ile tatil görüntüleri magazin gündemine düşen Haldun Demirhisar, merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Serenay Sarıkaya haberleri nedeniyle günlerdir en çok konuşulan isimlerden biri olan Haldun Demirhisar merak konusu oldu.

Serenay Sarıkaya ile birlikte olduğu iddia edilen Haldun Demirhisar hakkındaki bilgiler araştırılıyor. Birlikte tatil yaptığı öne sürülen ikilinin fotoğrafları magazin gündeminde yerini aldı.

Peki Haldun Demirhisar kimdir? Haldun Demirhisar kaç yaşında nereli ne iş yapıyor? İşte merak edilenler..

HALDUN DEMİRHİSAR KİMDİR?

Ülke genelinde birçok sektöre yatırım yapan İzmirli bir iş insanı ve Heavenly dDF' adındaki şirketinin sahibi olan Haldun Demirhisar, Kuum Beach, The Stay Otel ve Plage Isolee gibi yerlerin işletmeciliğini yapıyor. Bunlarla birlikte mimarlık ofisi ve restoran işletmeciliği de yapan Haldun Demirhisar, bir dönem Bennu Gerede ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.

Haldun Demirhisar'ın yaşı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmadı.

SERENAY SARIKAYA'DAN AÇIKLAMA

Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın aşk yaşadığı öne sürüldü. Sarıkaya, çıkan iddiaların ardından, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Ancak Serenay Sarıkaya, teknede görüntülenmesinin ardından "Arkadaşım" açıklamasıyla aşk iddiasını yalanladığı Haldun Demirhisar'la tekrardan objektiflere takıldı.