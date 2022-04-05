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    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı

    Şarkıcı Bergen’i öldüren eski kocası Halis Serbest, 'Bergen' filminin yapım şirketine, tazminat davası açtı. Serbest’in avukatı “Tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacak” dedi.
    • DHA
    • 05.04.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 16:00
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    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı

    Arabesk-fantezi dalında seslendirdiği eserlerle ünlenen, 1989 yılında ise boşandığı eşi Halis Serbest tarafından öldürülen şarkıcı Bergen’in hayatını konu alan ‘Bergen’ filmi, mart ayında vizyona girdi.

    Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Tilbe Saran ve Erdal Beşikçioğlu’nun üstlendiği film, yoğun ilgi gördü.

    Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde ise film gösterime girmedi.

    FİLME TEDBİR KARARI İSTEĞİ REDDEDİLDİ

    Halis Serbest, söz konusu film gösterime girmeden önce avukatı aracılığıyla Kozan 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne ‘kişilik haklarına saldırı’ iddiasıyla gösterimin durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alınması adına dilekçe sundu.

    Mahkeme, Serbest’in talebini reddetti.

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı #1

    ‘KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI’ YOK

    Bunun üzerine Serbest, filmin vizyona girmesinin ardından aynı gerekçe ve ölüm tehditleri aldığı iddiasıyla Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne maddi-manevi tazminat davası açtı.

    Filmin yapım şirketi ise dava dilekçesine itiraz ederek filmde ‘kişilik haklarına saldırı’ olmadığı ve davacının hayati tehlikesi olduğu iddiasının gerçekten çok uzak, hayatın olağan akışına aykırı olduğunu savundu.

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı #2

    “MÜVEKKİLİM ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR”

    Halis Serbest’in avukatı Taylan Perver Yalnız, manevi olarak 300 ile 500 bin arasında bir tazminat talep edeceklerini, miktarın ise filmden elde edilecek gelire göre hesaplanacağını söyledi.

    Filmin vizyona girmesinin ardından Serbest’in sıkıntılı süreçler yaşadığını belirten Yalnız, “Müvekkilim inanılmaz derece ölüm tehditleri alıyor. Bununla beraber sosyal medyada sürekli hakarete maruz kalıyor. Televizyona çıkıp bu tehditleri savuranlar var. Bunlar mahkemeye rapor olarak sunulacak. Ortada kişinin rızası olmadan çekilmiş bir film ve hukukun zedelendiği bir durum vardır. Burada kadın cinayetini savunmuyoruz. Bu sadece bir filmden kaynaklı tazminat davasıdır. Ayrıca müvekkilim tazminatı kazanırsa derneklere bağışlayacağını söyledi.” ifadesini kullandı.

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı #3

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı #4

    Halis Serbest, ‘Bergen’ filminin yapım şirketine dava açtı #5


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