Halit Ergenç’in eski eşi Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Duyanlar inanamadı...

Geçtiğimiz günlerde üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Halit Ergenç'in, bir dönem Arka Sokaklar'ın yıldızı Gizem Soysaldı ile dünya evine girdiğini öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ekranların en çok aranan yüzlerinden biri olan Halit Ergenç, 2009 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Magazin dünyasının en uzun soluklu çiftlerinden Halit Ergenç ile Bergüzar Korel çifti, şimdilerde üçüncü kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde kızı Leyla'yı kucağına alan Halit Ergenç, yaşadığı mutluluğu "Müthiş bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

Ali, Han ve Leyla adlarında üç çocuk babası olan ünlü oyuncunun hayatı da merak konusu oldu. Bergüzar Korel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi.

GİZEM SOYSALDI İLE EVLİYMİŞ

Oynadığı rollerle izleyicisinin kalbinde taht kuran Ergenç'in 2007 yılında Arka Sokaklar ve Seksenler gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Gizem Soysaldı ile dünya evine girdiğini öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

TANIŞMA HİKAYELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü oyuncunun eski eşi, yıllar önce Ayşe Arman'a verdiği bir röportajda, "Halit Ergenç'le nasıl tanıştınız?" sorusunu şöyle cevaplamıştı:

"Foça'da sahilde balık yiyoruz, bir kız arkadaşımla. Halit de film çekiyormuş, "İlk Aşk", ekiple birlikte onlar da oradalar. Foça'nın meşhur bir Garson Mehmet'i vardır. Fırlamanın teki. Masaya geldi, 'Kızlar, Halit Abi, Halit Ergenç burada, sizinle tanışmak istiyor, çok ısrar etti, hayır diyemedim' dedi.

Meğer Halit'e de gitmiş, 'Dünyanın en hanımefendi kızları seninle tanışmak istiyor, kavununu masaya koydum abi'. Biraz sinir oldum tabii, içimden 'Bu ne cüret!' filan dedim. Ama aynı zamanda çok etkileyici ve kibardı. 10 dakika oturacaktı, 3 saat sürdü Garson Mehmet'in içine doğmuş demek ki, aşka düştük, o Mehmet de sonradan nikâh şahidimiz oldu."



