Halit Ergenç'in ilk eşi de oyuncu çıktı! Meğer Bergüzar Korel'den önce...

Yağmur Dinç

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in Binbir Gece dizisinde rol gereği yaşadıkları büyük aşk gerçek oldu ve çift, 2009 yılında nikâh masasına oturdu.

Ünlü çift, geçtiğimiz ağustos ayında evliliklerinin 13. yılını doldurdu.

Güzel oyuncu, eşi Halit Ergenç ile verdiği romantik pozu hayranlarıyla paylaşarak '07.08.22' notunu düştü.

Ünlü çift, 2010 yılında ilk çocukları Ali’yi kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

2020 yılında da ikinci oğulları Han dünyaya geldi. Ünlü çift son olarak 2021 yılında biricik kızları Leyla’yı kucaklarına aldı.

Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in evlilikleriyle ilgili bir detay ise sosyal medyada merak konusu oldu.

İLK EŞİ MERAK EDİLDİ

Birlikte oldukları ilk günden peri, peşlerini bırakmayan bir dedikodu vardı: Halit Ergenç'in ilk eşi...

Halit Ergenç'in daha önce başka biriyle evli olduğunu öğrenenler, merakla araştırmaya başladı.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel ile evlenmeden önce yine kendisi gibi oyuncu olan Gizem Soysaldı ile kısa süreli bir evlilik gerçekleştirdi. Oyuncu Gizem Soysaldı; Seksenler, Arka Sokaklar ve Yalancı adlı dizilerde aldığı rollerle ün kazandı.

Ergenç ve Soysaldı’nın evlilikleri yalnızca bir buçuk yıl sürdü.

Gizem Soysaldı son olarak “Evlilik Hakkında Her Şey” dizisinde rol aldı.