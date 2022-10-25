Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındaydı? Usta sunucu Halit Kıvanç hayatını kaybetti..

Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberi sonrası duayen gazetecinin hayatı ve kariyeri merak uyandırdı..

Sunucu, gazeteci ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti. Usta gazeteci ve maç spikeri Halit Kıvanç 97 yaşında hayata veda etti.

Halit Kıvanç'ın ölüm haberini oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Ümit Kıvanç paylaşımında, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağolsun. Cenaze 27’si perşembe, öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek." ifadelerine yer verdi.

Halit Kıvanç'ın ölüm sebebi açıklanmazken acı haberi duyan sevenleri ve hayranları üzüntüye boğuldu.

Ölüm haberi sonrası Halit Kıvanç'ın hayatı merak uyandırdı. Usta gazetecinin hayatını ve kariyerini merak edenler internette konuyla ilgili aramalarına hız verdi. İşte Halit Kıvanç'ın hayatı..

Halit Kıvanç kimdir?

Halit Kıvanç 18 Şubat 1925'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kıvanç orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirdi. Siirt'in Kozluk ilçesinde yaklaşık 3 ay hakimlik yaptı.

Halit Kıvanç Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş gibi farklı dergi ve gazetelerde yönetici olarak görev aldı.

Duayen gazeteci 1953 yılında Alp Zirek ve Halit Talayer ile beraber Türkiye'nin ilk günlük spor gazetesi olan Türkiye Spor'u çıkardı. Halit Kıvanç Türk televizyonculuğunda birçok ilke imza attı.

Halit Kıvanç Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker olma ünvanına sahiptir. Kıvanç 10 Dünya Kupası finalini radyo ve televizyondan izleyicilere nakletti.

Uzun yıllar TRT'de farklı programlarda görev alan Halit Kıvanç sunuculuk kariyerinin 50. yılını 2005'te bir jübileyle kutladı. Halit Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200'ün üzerinde ödül almış nadir insanlar arasında yer aldı.

Halit Kıvanç, Brezilya gazetelerinde "Pele'yi ilk keşfeden Türk gazeteci" olarak anılmıştır.

Duayen radyo ve televizyon sunucusu Halit Kıvanç 25 Ekim 2022 tarihinde hayatını kaybetti..