Halit Kıvanç’ın cenaze töreninin detayları belli oldu

Duayen gazeteci Halit Kıvanç, 97 yaşında hayata veda etti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç duyurdu. Usta spor spikeri, yarın son yolculuğuna uğurlanacak…

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sunucunun vefat haberini oğlu Ümit Kıvanç duyurdu.

Ümit Kıvanç, yaptığı açıklamada, "Halit Kıvanç’ı kaybettik. Bizimle birlikte sevenlerinin de başı sağ olsun.” dedi.

Cenaze töreni yarın

Kıvanç’ın cenaze törenine ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Buna göre Kıvanç’ın cenazesi 27 Ekim Perşembe günü (yarın), öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı içindeki camiden kalkacak, aynı mezarlığa defnedilecek.

Cenaze töreninden hemen önce saat 10.30 sıralarında da Kıvanç’ın kurucularından olduğu Spor Yazarları Derneği’nde (Levent) bir uğurlama töreni yapılacak.

Halit Kıvanç'ın kariyeri

1926 yılında İstanbul'da doğan Halit Kıvanç, Türkiye'nin en ünlü ve en uzun süre çalışmış sunucularından biriydi.

Radyo ve televizyon sunucusu, gazeteci, maç spikeri olan Kıvanç, ayrıca yazar ve müzisyen Ümit Kıvanç‘ın babası.

Orta öğretimini Pertevniyal Lisesi'nde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde tamamlayan Kıvanç, 3 ay kadar hakimlik yaptı.

İlk’lerin adamı

Kıvanç; Milliyet, Tercüman, Hürriyet, Güneş başta olmak üzere çeşitli gazete ve dergilerde yazar ve yönetici olarak üst düzey görevler aldı.

1953′te Alp Zirek ve Halit Talayer ile birlikte ilk günlük spor gazetesi (Türkiye Spor) gazetesini çıkaran Halit Kıvanç, 1 yıla yakın ünlü yayın kuruluşu BBC'de çalıştı.

Türkiye’de radyo ve TV yayıncılığının gelişmesinde önemli katkıları olan Kıvanç, birçok yayınında ‘ilk'lerin adamı oldu.

200′ün üzerinde ödül aldı

Olimpiyatlar ve büyük uluslararası karşılaşmalarda dünya kupasını televizyondan sunan ilk Türk spiker, 10 Dünya Kupası finalini radyo ve TV de anlattı.

Sunuculuktaki 50 yılını 2005′te bir jübileyle sona erdiren Kıvanç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 200′ün üzerinde ödül aldı.

Temiz Türkçe, saygın ve eğitici çalışmalar sundu

Kıvanç, 1983 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası maçıyla maç spikerliğine veda etti.

Yazar, spiker, sanat adamı olarak kabul edilen Halit Kıvanç, Türk halkına temiz bir Türkçe, saygın ve eğitici çalışmaları ile hizmet vermesinden dolayı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından kariyer dalında büyük ödüle layık görüldü.