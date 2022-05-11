CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Selahattin Demirtaş'ın muhalefete gönderdiği mesajın çok kıymetli olduğu söylendi.

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programında Emin Çapa, Barış Terkoğlu ve Ayşenur Arslan, Demirtaş'ın mektubunu yorumladı.

Ayşenur Arslan, muhalefete birlik olma çağrısının yapıldığı mektubun çok kıymetli olduğu ve Selahattin Demirtaş'ın demokrasi, barış ve kardeşlik için çok şey yapmış aydınlardan biri olduğunu vurguladı.

Demirtaş'a övgüler yağdırdı

"Bizi izliyordur heraldi" diyerek sözüne başlayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş, bu ülkede demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış siyasetçi demeyeceğim aydından biridir. Onun birlik çağrısı bu süreçte, her zamankinden daha fazla önemli.

Çünkü birileri 6'lı ganyancılar diye hafife almaya çalışarak ama belli ki yürekleri hoplayan bir grup gelişmeleri izliyor. Bekliyorlar ki dağılsın. Orası dağılmadığı gibi Demirtaş'ın bu mesajıyla bir kardeşlik bir demokrasi için birlik mümkün mesajı çok kıymetli. Harcamamak lazım"

Şirin Payzın da destekledi

Şirin Payzın da Arslan'ı destekleyerek "Evet ben de öyle düşünüyorum." dedi.

Halk TV canlı yayınında Selahattin Demirtaş övgüsü VİDEO

