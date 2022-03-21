Petrol
114.84
6.40%
Euro
16.38
0.10%
Dolar
14.83
0.28%
Altın
922.32
0.92%
Borsa
2175
1.43%
Bitcoin
606.724
-0.51%
BTXN Coin
39.19
0.33%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Güneşli 6 C

    Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı

    Halk TV yönetimi, 'YouTube kanallarında yayın yapmaları' gerekçesiyle Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 21.03.2022 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı

    Medyada yer alan Özlem Gürses ve Emin Çapa'nın Halk TV'den ayrıldığına ilişkin haberler, doğrulandı.

    Konuyla ilgili Halk TV'den açıklama yapıldı.

    YOUTUBE KANALLARINDAN PARALEL YAYINLARINA SON VERMELERİ İSTENDİ

    "Bazı internet sitelerinde Özlem Gürses ve Emin Çapa ile Halk TV arasında yapılan görüşmelere ilişkin haberler üzerine izleyicilerimize saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı hissettik" denilen açıklama, şu ifadelerle devam etti:

    "NE YAZIK Kİ YOLLAR AYRILDI"

    "Halk TV kurumsallaşma yolunda bir adım daha atarken uluslararası yayın standartlarının da gereği olarak tüm ekran yüzlerinden kişisel youtube kanalların paralel yayınlarına son vermelerini istedi. Özlem Gürses ve Emin Çapa bu teklifi ve önerilen ara teklifleri kabul etmeyince ne yazık ki yollar ayrıldı"

    Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı #1

    Halk TV, Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırdı #2


    İlginizi Çekebilir

    Defne Samyeli göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Bu ne güzellik'
    Medya

    Defne Samyeli göbeğine kadar inen göğüs dekolteli minicik elbisesiyle akılları baştan aldı! 'Bu ne güzellik'

    İngiliz turistten şaşırtan yöntem
    3. Sayfa

    İngiliz turistten şaşırtan yöntem

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar'dan kazandıran strateji

    Görüş Bildir