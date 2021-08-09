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    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak..

    Alev Aydın ile birlikteliğinden Ender Ridley adını verdikleri bir bebek dünyaya getiren Halsey, yaptığı Türkçe yorum ile dikkati çekti. Ünlü yıldızın hayranları, yorum karşısında şaşırdı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 13:37
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 13:39
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    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak..

    Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bir bebek beklediğini duyurmuştu.

    Kısa bir süre önce ilk annelik heyecanını yaşayan şarkıcı, bebeğine Ender Ridley adını verdi.

    Hamileliği sırasında Aydın'ın annesinin mezarını ziyarete giden ve Türkiye'ye gelen Halsey, Türkçe öğrenmeye başladı.

    Sosyal medyadan yaptığı Türkçe yorum ile hayranlarını şaşırtan Halsey, oğlunun odasının fotoğraflarını paylaştı.

    HALSEY TÜRKÇE ÖĞRENİYOR

    26 yaşındaki Halsey, duvarında "Ender" yazılı olan odanın fotoğraflarını, Instagram sayfasında paylaştı.

    Ünlü şarkıcının "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" yorumu geldi.

    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak.. #1

    "TOMBALAK BEBE.."

    Bu yoruma Halsey, "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi. Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına, Türk takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.

    Ünlü şarkıcının Türk takipçileri, Alev Aydın ile Halsey'e ne kadar tatlı olduklarını belirten yorumlar yazdı.

    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak.. #2

    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak.. #3

    Halsey Türkçe öğreniyor! Sosyal medyadan yaptığı yorum şoke etti: Tombalak.. #4

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