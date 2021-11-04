Haluk Bilginer ekranlara geri dönüyor! Şahsiyet’in Agâh'ından bomba proje...

Şahsiyet dizisinde oynadığı Agah karakteriyle dikkati çeken Haluk Bilginer, ekranlara geri dönüyor. Oyuncu, Limon Film’in haklarını satın aldığı Your Honor isimli dizinin Türk versiyonunda oynayacak.

Puhu TV'de gösterilen karakterleri, konusu ve oyunculuklarıyla oldukça beğenilen polisiye türündeki Şahsiyet dizisi, Cansu Dere ve Haluk Bilginer'i buluşturdu.

Başrollerinde ayrıca Müjde Ar, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Şahsiyet, kısa bir süre önce yine tekrar bölümleriyle ekranlarda yer almıştı.

Şahsiyet dizisinde Agah karakterine hayat veren Haluk Bilginer ise herkes tarafından beğeni kazanmıştı.

Oyunculuğunu konuşturan ve dizinin yükselmesine katkı sağlayan Bilginer, uzun zamandır ekranlarda yer almıyor.

Oyuncunun hayranları yeniden ekranlara dönmesini beklerken, Bilginer'in sürpriz bir proje için hazırlandığı iddia edildi.

HALUK BİLGİNER EKRANLARA DÖNÜYOR

Gelen bilgiye göre başarılı oyuncu yakında yeniden setlerde olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre Bilginer, Limon Film’in haklarını satın aldığı Your Honor isimli dizinin Türkiye versiyonunda oynayacak.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in yazdığı diziyi Soner Caner ile Erkan Tunç yönetecek.

Bir hakimin başı belaya giren oğlu için verdiği büyük mücadeleyi anlatan dizi için Haluk Bilginer’le görüşülüyor.