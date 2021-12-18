Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'lı Bir Gece Ansızın dizisinin adı değişti! Yeni adı bakın ne oldu

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'lı Bir Gece Ansızın dizisinin adı değişti! Yeni adı bakın ne oldu

Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Bir Gece Ansızın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Ay Yapım imzalı dizinin ismi ''Baba'' olarak değiştirildi.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin ''Bir Gece Ansızın'' adlı yeni dizisi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Bir Gece Ansızın dizisi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Tolga Sarıtaş'ın kız kardeşi rolü için son olarak Son Yaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan ile görüşüldüğü biliniyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın hayranlarında büyük heyecan yarattı.

Ancak hazırlıkları son sürat devam eden dizide flaş bir gelişme yaşandı ve dizinin ''Bir Gece Ansızın'' olarak belirtilen isminde değişikliğe gidildiği ortaya çıktı.

YENİ İSMİ ''BABA'' OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizi, Ay Yapım tarafından Show TV için çekilen ve yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen Bir Gece Ansızın dizisinin ismi ''Baba'' olarak değiştirildi.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan dizide efsane oyuncular Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş baba oğulu oynayacak.

Kalabalık bir kadrosu olan dizide ayrıca Zeynep Tuğçe Bayat, Beril Pozam, Taner Rumeli ve Özge Özacar'ın da adının geçtiği öğrenildi.