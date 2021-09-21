Haluk Bilginer'den çalışma önerisi: Öğlene kadar çalışılmalı

Altın Koza’da 'Onur Ödülü' alan Haluk Bilginer, "Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra ise dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı" ifadelerini kullandı.

Adana'da düzenlenen Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde ödül alan Haluk Bilginer, kısa bir konuşma yaptı.

Onur Ödülü'ne layık görülen usta oyuncu yaptığı konuşma ile dikkati çekerken, çalışma saatlerine ilişkin bazı önerilerde bulundu.

"İnsan 70 sene ev almak için çalışır mı?" diyen Bilginer, 20 yıl önce yaptığı konuşmayı hatırlayarak, "Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım." dedi.

Oyuncu 20 yıl sonra yine karşınızda olacağım derken, Bilginer'in ödül aldığı geceyi ise Volkan Severcan ve Dolunay Soysert sundu.

"20 YIL SONRA BURADAYIM"

Haluk Bilginer, yirmi yıl önce bir röportajda söylediği, “Bundan yirmi yıl sonraki Haluk Bilginer’i çok kıskanıyorum. Kim bilir neler öğrenmiş olacak” sözlerine ithafen, “Yirmi yıl sonra buradayım, karşınızdayım.

Bir yirmi yıl sonra neler öğreneceğimi çok merak ediyorum.Hala buradaysam, size söz veriyorum yirmi yıl sonra da buraya geleceğim.” dedi.

HALUK BİLGİNER'DEN ÇALIŞMA ÖNERİSİ

Haluk Bilginer konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

"Bana kalırsa insanlar sadece öğlene kadar çalışmalı. Öğleden sonra da dere kenarına gidip, resim ve felsefe yapmalı. İnsan 70 sene bir ev almak için çalışır mı kardeşim?"



