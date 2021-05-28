Haluk Levent evli mi, eşi kim? Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Haluk Levent'in hayatı..

Dillere pelesenk olan şarkılarının yanı sıra yaptığı yardımlarla da tanınan Haluk Levent, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının konukları arasında yer alıyor. Peki, Haluk Levent kimdir, evli mi?

Her cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği programın bu haftaki konukları arasında yardımsever rock şarkıcısı olan Haluk Levent yer alıyor.

Programın sıkı takipçileri, sık sık sosyal medyada yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü sanatçı Haluk Levent'in hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor. "Haluk Levent kimdir, evli mi, eşi kim?" sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Haluk Levent kimdir, evli mi, eşi kim? İşte, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konuğu Haluk Levent hakkında bilgiler...

HALUK LEVENT KİMDİR?

Türk rock şarkıcısı Haluk Levent, 26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde 9 kardeşin 8'ncisi olarak dünyaya gelmiştir.

Son zamanlarda yaptığı hayır işleri ile gündeme gelen Haluk Levent, ilkokulu Sabancı İlköğretim Okulu'nda tamamlamış, ardından Adana Atatürk Lisesi'ni bitirmiştir.

Üniversite döneminde sık sık alan değiştiren Levent sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yapmıştır..

Üniversite giriş sınavlarını kazanan başarılı şarkıcı, ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle eğitimini istikrarlı bir şekilde ilerletememiştir. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana'dan ayrılmış ve kendini yollara vermiştir. İlk albümünün "Yollarda" adını alması da bu günlerdeki deneyimlerin sebebidir.

Birçok şehirde dolaşıp şarkı söylemiş, kimi zaman hasta bir kız çocuğu için sokak sokak dolaşıp şarkı söyleyerek para toplamaya çalışmış ve bu çabaların bazılarında başarılı olmuştur.

1992 yılında İstanbul'a gelen Levent, Ortaköy'de çeşitli barlarda çalışmıştır. Yıldıray Gürgen ile tanışmış ve bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesini artırmıştır. 1990 yılında başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini vermiş ve 1993 yılının Temmuz ayında ''Yollarda'' albümünü çıkartmıştır.

İlk albümünün ardından 1995 yılının Ekim ayında çıkardığı ''Bir Gece Vakti'' adlı albümü, bir milyona yaklaşan satış rakamı yakalamıştır. Yine 1996 yılının sonunda ''Arkadaş'' albümünü piyasaya sürmüş ve bu albümle Anadolu rock müziğinin müzikal anlamda en başarılı örneklerinden birine imza atmıştır. Sanatçı, Arkadaş albümü için "Bu albümle dünya standartlarını yakaladım." demiştir.

Kısa sanat yaşamına on iki albüm, bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik)sığdırmıştır. 2014 yılının Şubat ayında ''Dostane'' isimli albümünü çıkarmıştır.

Son zamanlarda, yaptığı hayır işleriyle konuşulan Haluk Levent, 4 sene önce "Ahbap" adlı dernek kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başlamıştır.

HALUK LEVENT EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Ünlü şarkılı Haluk Levent, 2004 yılında Neslin Yonarlar ile dünya evine girmiş ve ikili 2017 yılında boşanmıştır. Haluk Levent'in Ela Acil adında bir kız çocuğu vardır.

HALUK LEVENT ALBÜMLERİ