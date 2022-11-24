Çatıdan atılan bir kedinin videosunu paylaşan Haluk Levent, olay gerçekleştiren şahsı şikayet edene 25 bin lira ödül verileceğini açıkladı.

Sosyal medyada çatıya çıkan kimliği belirsiz bir şahsın, eline aldığı kediyi fırlattığı anlar büyük tepki topladı.

Tepki gösterenlerden biri de sanatçı Haluk Levent oldu.

Twitter hesabı üzerinden söz konusu videoyu paylaşan Haluk Levent, takipçilerinden birinin görüntüleri kendisiyle paylaştığını belirtti. Levent’in, takipçilerine bir de duyurusu vardı.

Haluk Levent, kediyi fırlatan şahsın bulunması için karakola olayla ilgili şikayette bulanan kişiye, bir hayırsever tarafından para ödülü verileceğini söyledi.

Şikayet edene para ödülü

DHA’nın haberine göre; Haluk Levent paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir hayırseverimiz aradı. Bu videoyu gönderdi. Bu kişiyi bilen arkadaş en yakın polis karakoluna başvurabilir mi? Başvurusu doğru olan arkadaşa hayırseverimiz 25 bin TL ödül vereceğini açıkladı. Şikayet dilekçesini bu tweet'in altına yazmanız yeterli. Bizler size ulaşacağız.”

Haluk Levent, kediyi çatıdan atanı bulana para ödülü verileceğini duyurdu VİDEO

