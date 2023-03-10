Haluk Levent'in eşi bakın kimmiş! Gören, duyan inanmadı! O meşhur şarkının klibinde oynamış! Son zamanlarda gündemden düşmeyen Haluk Levent'in hayatını araştıranlar, bir dönem evli olduğunu öğrenince çok şaşırdı. Haluk Levent'in eşini ve kızını merak edenler ise araştırmaya başladı.

26 Kasım 1968 tarihinde Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı Mahallesi'nde dünyaya gelen Haluk Levent; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe Bölümü'nde kısa zamanlı öğrencilik yaptı.

1990 yılında başladığı müzik yolculuğunda binlerce parçaya imza atan Haluk Levent, şarkılarından ziyade yardım çalışmalarıyla tanındı.

AHBAP isminde bir dernek kuran ve baştan hasta çocuklar olmak üzere yardıma ihtiyacı olanlara kucak açan Levent, Kahramanmaraş depreminden beri gündemden düşmedi.

Bazı kesimlerin sevdiği bazı kesimlerin ise ağır eleştiriler yaptığı Haluk Levent, Twitter üzerinden sık sık kendisi ve derneği hakkında bilgilendirmeler yapıyor.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen şarkıcının hayatını araştırmaya başlayanlar da oldu ve bir dönem evli olduğunu öğrendiler.

Levent'in bir dönem evli olması hatta Ela adında bir kızının bulunduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Yardım çalışmalarıyla gündemden düşmeyen Haluk Levent, özel hayatına dair detayları ise gizli tutmayı tercih ediyor.

İşte Haluk Levent'in eski eşine dair detaylar

Haluk Levent'in eski eşi, "Hani Benim Olacaktın' adlı şarkısının klibinde yer alan Nesrin Yonarlar...

Güzelliği ile herkesi etkileyen Yonarlar, basından uzak bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

Şarkıcının eski eşi, verdiği bir röportajda Haluk Levent ile tanışma hikayesini ise şu şekilde anlatmıştı:

"Edirne'de bir barda onu dinlediğimde tanıştık. Arkadaş olduk. Aramızda güçlü bir bağ var. Şu an okuyorum, evliliği de ileri yıllarda düşünüyoruz. Birbirimizi çok seviyoruz"