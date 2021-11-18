Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvurulur? İşte başvuru yolu...

Star TV ekranlarında canlı şekilde yayınlanan Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvurulacağı merak ediliyor. Haluk Levent'in programına nasıl katılırım? İşte başvuru yöntemi...

Yardımlarıyla tüm Türkiye'ye örnek olan AHBAP'ın kurucusu sanatçı Haluk Levent'in programı interaktif bir yayıncılık anlayışıyla seyirciyle buluşuyor.

Levent, sosyal medyadan yürüttüğü yardım kampanyalarına devam ederken, ekranlardan da ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya çalışıyor.

Her hafta perşembe günleri, yardıma ihtiyacı olanlar ile yardım severlerin bir araya geldiği programda gerçek yaşam hikayeleri ekrana taşınıyor. Aynı zamanda programda tanınmış isimler de konuk olarak yer alıyor ve müzikle eşlik ediliyor.

Peki Peki Haluk Levent'le Yeniden programına nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru yöntemleri..

HALUK LEVENT'LE YENİDEN'E BAŞVURMAK İÇİN

n Haluk Levent’le Yeniden programına başvuru yaparak yardım almak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki iletişim numarası iletişime geçebilir ve ayrıca whatsapp hattına da yardım için yazabilir.