Haluk Levent’ten herkesi şaşırtan karar! Türkiye'den ayrılıp yurt dışına yerleşecek

Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, flaş bir karara imza attı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, Ahbap'taki görevini devredeceğini ve yurt dışına yerleşeceğini duyurdu.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla milyonların gönlünü fetheden, kurucusu ve başkanı olduğu Ahbap platformu aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, sevenlerini üzen bir karar aldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulunan 52 yaşındaki sanatçı, yurt dışına yerleşeceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Haluk Levent, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda, 26 Kasım 2022 tarihinden itibaren kurucusu olduğu AHBAP platformundaki görevini başka birine teslim edip yurt dışına yerleşeceğini duyurdu.

Ahbap Derneği'ndeki üyeliğinin devam edeceğini belirten ünlü şarkıcı, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini söyledi.

"1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA"

Ünlü sanatçı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurt dışına yerleşiyorum. Ahbap üyeliğim devam edecek. Ahbap’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana.''





DAHA ÖNCE DE DÜŞÜNMÜŞTÜ

Haluk Levent, 2017 yılında da kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)'ın başkanlığını bırakmayı düşündüğünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu.