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    Haluk Levent'ten üniversiteli öğrencilere büyük jest! 'Başvurular yarın' diyerek duyurdu

    Ünlü sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, üniversitelileri sevindirecek bir paylaşımda bulundu. Levent, kira ve yurt masraflarını karşılayamayan öğrencilere yardımda bulunacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2021 - 14:11
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    Haluk Levent'ten üniversiteli öğrencilere büyük jest! 'Başvurular yarın' diyerek duyurdu

    Kurucusu ve başkanı olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla bu defa üniversiteli gençlere umut oldu.

    Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla milyonların gönlünü fetheden Levent, son günlerde ülkenin gündeminde geniş yer bulan "fahiş kira ve yurt fiyatları" meselesine el attı.

    Gençlere maddi destekte bulunacağını belirten Levent, yaptığı paylaşımla üniversitelilerin gönlüne taht kurdu.

    "KALDIĞINIZ EVİN KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYORSANIZ..."

    Haluk Levent, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6'şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın.'' ifadelerine yer verdi.

    Haluk Levent ten üniversiteli öğrencilere büyük jest! Başvurular yarın diyerek duyurdu #1

    ''SEN NASIL BİR KRALSIN''

    Levent'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken öğrenciler, ''Sen nasıl bir kralsın Haluk abi.'' yorumlarında bulundu.

    52 yaşındaki ünlü sanatçı, bu davranışıyla da binlerce kişiden övgü dolu mesajlar aldı.

    Haluk Levent ten üniversiteli öğrencilere büyük jest! Başvurular yarın diyerek duyurdu #2

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