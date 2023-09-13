Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan beline kadar açtı, takipçilerinden yorum yağdı “Tam kıvamında”

ensonhaber.com
Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sosyal medya platformlarında popüler bir fenomen haline geldi. Özellikle Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla öne çıkıyor.
Zeynep Alkan, sosyal medya üzerinden takipçileriyle etkileşim halinde olmayı da ihmal etmiyor
Ünlü güzelin güzellik ve tarzıyla büyülediği hayranları, onun her paylaşımını yakından takip ediyor ve beğeni yağmuruna tutuyor.
Cesur ve özgün tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Zeynep Alkan, son paylaşımıyla adeta bomba etkisi yarattı.
Derin dekoltesi büyüledi
Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında derin sırt dekolteli elbisesiyle pozunu yayınladı.
Ünlü ismin kusursuz fiziğini gören takipçileri, yoruma akın etti. İşte o kare...