Ünlü Türk yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, son dönemde sosyal medyanın parlayan yıldızlarından biri haline geldi.
Özellikle Instagram platformunda paylaştığı içeriklerle dikkat çeken genç fenomen, takipçileri arasında büyük bir hayran kitlesi oluşturdu.
Zeynep Alkan, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak takipçileriyle etkileşimde bulunmayı ihmal etmiyor.
Günlük yaşamından kesitler, güzellik önerileri, seyahat paylaşımları ve özgün tarzı ile Zeynep Alkan, her paylaşımında büyük ilgi görüyor.
Ünlü isim son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini bir kez daha kazandı.
Beyaz tarzı parmak ısırttı
Beyaz tarzıyla kamera karşısına geçen Zeynep Alkan, verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından sıraladı.
Paylaşımı kısa sürede büyük etkileşim gördü. Beğeni ve yorumlar havada uçuyor. İşte o kareler...