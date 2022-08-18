Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımlarıyla mest etti! 'Bu ne güzellik'

Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan paylaşımlarıyla mest etti! 'Bu ne güzellik'

Ünlü yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan cesur pozları ile sosyal medyada gündeme geldi..

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Zeynep Alkan instagram hesabından paylaştığı kareler ile sık sık gündeme geliyor.

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile bir sosyal medya fenomeni olan Zeynep Alkan'ın instagramda 559 bin takipçisi bulunuyor.

Bir dönem oyunculuk deneyimizde yaşayan Zeynep Alkan sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.İşte Zeynep Alkan'ın dikkat çeken bazı instagram paylaşımları..