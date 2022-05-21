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    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

    Hamdi Alkan'ın 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya pozlarıyla ortalığı adeta kasıp kavuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.05.2022 - 17:45
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    Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı!

    Hamdi Alkan'ın ilk eşi Canan Hoşgör'den olan kızı Zeynep Alkan, 26 Mayıs 1998 yılında dünyaya geldi.

    Anne ve babası gibi sanat kariyerine adım atan Alkan, çocuk yaşlarından beri sahnelere hevesli.

    Bunun yanı sıra viyola eğitimi de alan Zeynap Alkan, 2017’de İtalya- Roma’daki Link Campus University’de oyunculuk eğitimini tamamladı.

    23 yaşındaki Zeynep Alkan Hayat Bazen Tatlıdır, Arka Sıradakiler, Kırk Yalan gibi projelerde de rol aldı.

    Bir süredir yurt dışında olan genç oyuncu, her karesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Güzelliği ile gündemde

    Influencer olma yolunda hızla ilerleyen Alkan, paylaşımları ile zaman zaman sosyal medyanın altını üstüne getiriyor.

    Yeşil gözleri, duru güzelliği ve gösterişli fiziği ile cesur pozlar veren Zeynep Alkan, her karesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor.

    İşte Hamdi Alkan'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Alkan'ın paylaşımları...

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #1

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #2

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #3

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #4

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #5

    Hamdi Alkan ın kızı Zeynep Alkan yemyeşil gözleri ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! #6


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