Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın iddialı pozları dikkat çekti! 'Yazı erken getirmişsin' Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Survivor'a veda eden Zeynep Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'a veda eden Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. Yarışmaya veda eden Zeynep Alkan instagram hesabından bikinili tatil pozlarını paylaştı. Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör’ün kızı olan Zeynep Alkan 13 Ekim 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanan Zeynep Alkan özel hayatı ve iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Zeynep Alkan son olarak paylaştığı bikinili pozlar ile takipçilerinin beğenisini topladı. İşte o kareler.. 24 yaşındaki Zeynep Alkan'ın bu pozlarına takipçilerinden yüzlerce yorum geldi. Ünlü ismin takipçileri "Survivor'ın neşesiydin" , "Sen şampiyonluğu hak ediyordun" ve "Özledik seni Zeynep" şeklinde yorumlarda bulundular. Oyunculukta yapan Zeynep Alkan sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanmaktadır. Alkan'ın instagramda 573 bin takipçisi bulunuyor.