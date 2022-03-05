Hamdi Alkan'ın küçük kızı Ayşe'yi görmüş müydünüz? Güzelliği ile ablası Zeynep'i sollayacak gibi...

Hamdi Alkan'ın küçük kızı Ayşe'yi görmüş müydünüz? Güzelliği ile ablası Zeynep'i sollayacak gibi...

1989-1999-2006-2012 yılları arasında Canan Hoşgör'le evli kalan ve şimdilerde Selen Görgüzel'le birlikte olan Hamdi Alkan'ın kızı Ayşe gündem oldu. Alkan'ın küçük kızı Ayşe, görenleri şaşkına çevirdi.

Başarılı oyuncu ve Hamdi Alkan, son dönemlerde yer aldığı dizilerle değil evliliği ile gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz günlerde tiyatro oyunu için sahneye çıkan Selen Görgüzel, rol arkadaşı İrfan Kangı'yla öpüştü.

Bu konu ile sıklıkla gündeme gelen Hamdi Alkan, şimdilerde ise Aziz dizisinde yer almasıyla konuşuluyor.

En İyi Arkadaşım, Afacanlar Kampı, Yumurcak TV, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda boy gösteren Hamdi Alkan, Aziz dizisinin kadrosuna konuk oyuncu olarak dahil oldu.

Murat Yıldırım, Simay Barlas ve Damla Sönmez'in yer aldığı diziye dahil olan Alkan, kızı Ayşe ile bir kez daha gündeme getirildi.

Ünlü oyuncunun hayatını araştıran ve kızı Ayşe'nin ne kadar büyüdüğünü gören hayranları, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

HAMDİ ALKAN'IN KÜÇÜK KIZI BÜYÜDÜ

2014 yılında Selen Görgüzel ile nikah masasına oturan oyuncunun küçük kızı Ayşe ise görenleri şaşkına çevirdi.

Ablası Zeynep Alkan'ın aksine kameralardan uzak bir yaşan sürdüren Ayşe Alkan için "Ne kadar büyümüş", "Çok güzelleşmiş" yorumları yapıldı.

Ayşe Alkan'ın ablası Zeynep Alkan ise uzun bir süre gündemde kalmış ve yaşadığı değişimle konuşulmuştu. Şu sıralar bir hayli sessiz olan Zeynep Alkan, sosyal medya paylaşımlarına ise devam ediyor.