'Hamdi'den sonra coştu' Selen Görgüzel'in son hali hayranlarının aklını almaya yetti...

Hamdi Alkan'la geçtiğimiz haftalarda boşanan Selen Görgüzel, imajını tazeledi. Cesur kıyafetler giymeye başlaya güzel isim için, "Hamdi'den sonra açıldıkça açıldı" tarzında yorumlar geldi.

9 Şubat 1979 yılında dünyaya gelen Selen Görgüzel, Hamdi Alkan'la evlendikten sonra ününe ün kattı ve daha çok tanındı.

Hem evliliğinde hem de boşandıktan sonra adından söz ettiren Selen Görgüzel, müzik alanında aktif olmak istiyor.

Bu kapsamda sahnelerine hız veren Selen Görgüzel, sesi dışında da güzelliği ve giydiği kıyafetlerle adından söz ettiriyor.

Giydiği mini elbiselerle boşandıktan sonra sıkça konuşulan Görgüzel, sosyal medyayı ise bir hayli aktif kullanıyor.

Sahnede giydiği kıyafetlerle çektirdiği karelerini sosyal medyadan yayınlayan Görgüzel için hayranları, "Boşanma etkisi" diyor.

Selen Görgüzel'in son hali

7 Kocalı Hürmüz ve Renklerde Kaybolan Hayat gibi projelerde boy gösteren Selen Görgüzel, düzgün fiziği ve giydikleriyle gündem oluyor.

Sahne kıyafetleri ve tarzıyla oldukça konuşulan Görgüzel'in karelerine binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geliyor.

Belden kemer bağlamalı ve derin yırtmaçlı elbisesiyle çektirdiği karesini paylaşan güzel isim, genç kızlara adeta taş çıkarttı.

Selen Görgüzel'in pozuna, "Dünyanın en güzel kadını", "Hamdi'den sonra coştu" gibi yorumlar geldi.