Hamile olduğunu açıklamıştı! Survivor Yunus Emre'nin eşinden şok açıklama Survivor yarışmacısı Yunus Emre Özden'in eşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti.

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TV8'in popüler yarışma programı Survivor'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Yunus Emre Özden'in eşi sosyal medya paylaşımları ile gündemden düşmüyor.

Yarışmanın son bölümlerinde sık sık kavga eden ve cezalar alan Yunus Emre geçtiğimiz günlerde eşinden aldığı müjdeli bir haber ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Aldığı cezalarla gündemden düşmeyen Yunus Emre Özden, iletişim ödülünü kazanınca canlı yayında baba olacağı müjdesini almıştı.

Ancak Yunus Emre'nin eşi Beria Özden bugün yaptığı bir paylaşım ile herkesi şok etti.

Yunus Emre'nin eşi Beria Özden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hamileliğinin kullandığı ilaçlar sebebiyle sonlandığını açıkladı.

Üzücü haberi sosyal medyadan duyurdu Beria Özden, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile hamileliğin sona erdiğini duyurdu.

Beria Özden paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Sosyal medya ortamı gerilimi dolayısıyla antidepresan ve ağrı kesici kullanıyordum. Sağlık sıkıntılarım vardı zaten mide koruyucu vb. ilaçlar da ara ara kullanıyordum. Bu durum gebeliği etkiledi. 1 haftadır fazla ağrılarım vb. sorunlarım dolayısıyla gebelik sonlanmıştır. Bunu eşime kendim söylemek isterdim geç öğrendiğim için kendim dikkat edemedim çok üzgünüm. Kötü düşünenlerin umarım başına gelmez."