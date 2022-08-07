Hamilelik iddiası krize yol açmıştı! Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi mi?

Alemin Kıralı dizisinde Ahsen'e hayat veren Yağmur Ün, hamilelik iddiasıyla gündem olmuştu. İşte Yağmur Ün'ün son hali ve düğün pozları...

Süreç Film yapımı imzalı ve 2011-2013 yılları arasında ATV'de yayınlanan Alemin Kıralı, herkesin sevdiği komedi türündeki bir dizi olarak kayıtlara geçti.

Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız ve Zeynep Gülmez gibi isimleri başrolünde ağırlayan dizi, 2 sezon sürdü ve 67. bölümde final verdi.

Dizinin çocuk oyuncularından olan ve Ahsen Kıral'a hayat veren Yağmur Ün ise tanınırlığını artırdı ve ekrandaki yerini korudu.

Özel hayatıyla da merak konusu olan güzel oyuncu, bir hamilelik iddiasıyla gündeme geldi.

İddiaya göre; 'Zevcat' filminin başrol oyuncularından biri olan Ün'ün 2 aylık hamile olduğu haberleri sette krize neden oldu.

Genç oyuncunun bu sebeple kadrodan çıkarıldığı da iddialar arasındaydı.

Oyuncu Yağmur Ün ve Doğaç Ergezen, dünyaevine girdi.

Bu iddialar hakkında yorumda bulunmayan Yağmur Ün, düğünden karelerini paylaştı.

Düğün pozlarında güzel oyuncunun karnının hafif çıkmış olması da gözlerden kaçmadı.

İşte Yağmur Ün'ün son hali ve düğün pozları...