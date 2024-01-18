Hamileyim demişti! Fenomen Mükremin Gezgin askere çağrıldı: Bu bedenle nasıl gideyim... TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askerlik kağıdının geldiğini açıklayarak "bu tırnakla bu saçla nasıl askere gideceğim" diye isyan etti.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl kendine hamile süsü vererek videolar çeken fenomen Mükremin Gezgin, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

Gezgin, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yoklama kaçağı olduğunu ve askerlik şubeden çağrıldığını açıkladı.

Kendisini kadın gibi hissettiğini söyleyen Gezgin, bulunduğu bedenle askere gidemeyeceğini söyledi.

"Nasıl gideyim"

Gezgin paylaştığı videoda, "Tüm Türk askerlerimizi çok seviyorum. Hepsine boynum kıldan ince ama ben nasıl gideceğim? Ben bu bedenle nasıl gideceğim? Asker kaçağı olarak gözüküyorum, 15 gün süre vermişler ben ne yapacağım?" ifadelerini kullandı.

Gezgin videonun devamında da, "Ben kadınım, ben kendimi kadın hissediyorum. Herkesi çok seviyorum; devletimi, askerlerimi ama ben kadın ruhluyum. Ben nasıl askere gideyim? Ben bu saçla, bu kirpikle ne diyeceğim? Nasıl gideceğim, nasıl yapacağım? Sesim gitti artık ya” dedi.