Hamileyseniz ve öksürüyorsanız...

Hamile olan kadınlar yaşadıkları öksürük sorunu ile paniğe kapılabilir. Ancak paniğe kapılmadan önce sakin olmalı ve öksürüğe neyin iyi geldiğini araştırmanız oldukça önemlidir.

Anne olmak ve bebeklerini kucaklarına almak çin gün sayan kadınların, her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor.

Anne adaylarının daha sağlıklı beslenmesi, yaşam kalitelerine özen göstermesi ve doktor kontrollerini aksatmaması gerekli.

Bazı anne adayları hamilelik döneminde daha sakin ve keyifli bir zaman geçiriyor. Bazıları ise bu dönemi bir hayli zor atlatıyor.

Herkesin yaşadıkları ve şikayetleri değişkenlik gösterebilirken, öksürük ise ortak bir sorun olabilir.

Öksürük sorunu yaşayan anne adayları hemen paniğe kapılabiliyor ancak evdeki bazı besinlerle bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak mümkün.

Peki, Hamilelikte öksürüğe ne iyi gelir, nasıl geçer? İşte hamilelikte öksürüğe iyi gelenler...

HAMİLELİKTE ÖKSÜRÜĞE NE İYİ GELİR?

Hamilelikte öksürüğe en iyi gelen yöntemlerden birisi ise sabahları aç karnına ılık su içmek. Özellikle içine katılacak olan limon ve bal, boğazınızı yumuşatabilir. Sabah ve akşam yine tuzlu su ile gargara yapmak, boğazları yumuşatırken öksürüğü önemli oranda azaltır.

Bunun dışında günde 2 elma yiyebilirsiniz. Yine boğazınıza ve midenize iyi gelecektir. Gribal enfeksiyonlardan kaçınmak öksürüğün önüne geçmenizin en kolay yolu. Ancak kuru ve geçmeyen inatçı öksürüğünüz varsa mutlaka uzman bir doktora başvurun.

ÖKSÜRÜK SAVARLAR