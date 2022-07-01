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    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatilde! Kime sinirlendi?

    Sevgilisi ve oğlu ile Bodrum'da tatil yapan Hande Ataizi kameralara böyle yansıdı..
    • 01.07.2022 - 12:19
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    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatilde! Kime sinirlendi?

    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile beraber Bodrum'da tatil yapıyor.Camdaki Kız filminde 'Cana' isimli karaktere hayat veren güzel oyuncu tatilde sinirli bir şekilde objektiflere yakalandı.2 yıldır beraber olduğu Dinç Aydoğdu ve oğlu ile vakit geçiren Hande Ataizi sosyal medyada gündem oldu.

    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatilde! Kime sinirlendi? #1

    Dizinin sezon finaline girmesini fırsat bilen Hande Ataizi sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Aslan Leon ile soluğu Bodrum'da aldı.Türkbükü'nde bir otelde görüntülenen Hande Ataizi ve sevgilisi Leon ile eğlenceli vakit geçiriyor.

    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatilde! Kime sinirlendi? #2

    Hande Ataizi'nin bir ara hararetli bir telefon konuşması yapması sosyal medyada kim kızdırdı seni yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

    Hande Ataizi sevgilisi ve oğlu ile tatilde! Kime sinirlendi? #3

     


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