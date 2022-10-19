Hande Baladın'dan nefis sırt dekoltesi... "Bu gece bize uyku yok"

Hande Baladın'dan nefis sırt dekoltesi... "Bu gece bize uyku yok"

Başarılı voleybolcu Hande Baladın, sosyal medya üzerinde paylaştığı pozlarla ilgi çekmeye devam ediyor. Siyah-beyaz bir karesini yayınlayan güzel isim, sırt dekoltesi ile nefes kesti.

1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya gelen Hande Baladın, voleybola orta oyuncu olarak başladı.

Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişen başarılı ve güzel isim, 2014 yılından beri smaçör olarak oynuyor.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'da A Takım’a yükselen ve bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Baladın, Eczacıbaşı'na geri döndü.

A Milli Voleybol Takımı'nda da yer alan Hande Baladın, sergilediği performans ile herkesin takdirini topluyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkatleri çeken Hande Baladın, sosyal medya üzerinden de ilgiyle takip ediliyor.

Son olarak sosyal medya üzerinden siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşan Baladın, güzelliğiyle damga vurdu.

Baladın'ın fotoğrafına kayıtsız kalmayan hayranları, "Bu nasıl bir hava?" demekten kendilerini alamadı.

Hande Baladın olay oldu

Hande Baladın, siyah-beyaz fotoğrafı ile ortalığı salladı.

Güzel voleybolcu, paylaştığı iki kare ile hayranlarından övgü dolu yorumlar almayı başardı.

Kusursuz fiziği ve havası ile herkesi etkileyen Baladın'a, "Bu gece uyku yok anlaşılan" "Kadın" "AMAN AMAN AMANNNN HANDE BALADIN KADIN NAPIYOSUN" "GECEMİNN GÜZELLİĞİNE BAKKK????" tarzında yorumlar geldi.

Özel hayatıyla değil kariyeri ile anılmak isteyen Baladın, kendisi ve arkadaşları dışında sosyal medyadan paylaşım yapmıyor.

Güzel ismin sevgilisi olup olmadığı ise hayranları tarafından merak ediliyor.

Ancak Baladın bu konuda hem konuşmuyor hem de paylaşım yapmıyor.