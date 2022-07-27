Hande Baladın'ın sevgilisi bakın kim çıktı! Gönlünü Galatasaraylı futbolcuya kaptırdı!

Milli voleybolcu Hande Baladın aşk hayatıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.Gönlünü Galatasaraylı futbolcuya kaptırdığı öne sürüldü..

Ünlü voleybolcu Hande Baladın aşk hayatı ile gündeme oturdu.A Milli voleybol takımı ve Eczacıbaşı Vitra'nın önemli isimlerinden olan Hande Baladın kariyeri dışında özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.





Hande Baladın'ın aşk yaşadığı kişi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.İddiaya göre Hande Baladın Galatasaraylı bir futbolcu ile aşk yaşıyor.





Hande Baladın'ın sevgilisi kim?

Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Hande Baladın futbolcu Aytaç Kara ile aşk yaşıyor.İkilinin bir arkadaş ortamında birlikte oldukları kare sosyal medyanın gündemine oturdu.







