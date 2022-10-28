Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! 'Yüreğimize indi'

Oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyuncunun son instagram paylaşımı..

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan oyuncuyı instagramda 2.6 milyon kullanıcı takip ediyor. Oyuncunun her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topluyor.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olan 36 yaşındaki Hande Doğandemir birçok dizi ve filmde rol aldı.

Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu dün sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile adından söz ettirdi. İşte Hande Doğandemir'in beğeni toplayan instagram paylaşımı..