Petrol
94.09
-1.00%
Euro
18.5717
0.12%
Dolar
18.6067
0.04%
Altın
984.92
-0.93%
Borsa
3879
-1.41%
Bitcoin
384.831
-0.15%
BTXN Coin
10.63
-0.18%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C
    • Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! 'Yüreğimize indi'

    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! 'Yüreğimize indi'

    Oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya hesabında yaptığı cesur paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü oyuncunun son instagram paylaşımı..
    • 28.10.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! 'Yüreğimize indi'

    Ünlü oyuncu Hande Doğandemir instagram hesabından göğüs dekolteli pozlarını paylaşınca takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan oyuncuyı instagramda 2.6 milyon kullanıcı takip ediyor. Oyuncunun her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topluyor.

    Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümü mezunu olan 36 yaşındaki Hande Doğandemir birçok dizi ve filmde rol aldı.

    Güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu dün sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile adından söz ettirdi. İşte Hande Doğandemir'in beğeni toplayan instagram paylaşımı..

    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Yüreğimize indi #1

    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Yüreğimize indi #2

    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Yüreğimize indi #3

    Hande Doğandemir dekolteli pozlarını paylaştı! Takipçileri yorum yağmuruna tuttu! Yüreğimize indi #4


    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın
    Advertorial

    Ek kazancınızı bu yeni kripto projesinden sağlayın

    Gelirleri düşen Meta'nın hisseleri çakıldı
    Teknoloji

    Gelirleri düşen Meta'nın hisseleri çakıldı

    Bodrum'daki Gamze'nin cinayetinde kan donduran detaylar
    3. Sayfa

    Bodrum'daki Gamze'nin cinayetinde kan donduran detaylar

    Görüş Bildir