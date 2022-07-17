Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
369.985
2.43%
BTXN Coin
7.42
0.00%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsun maşallah'

    Oyuncu Hande Doğandemir bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaştı.Güzel oyuncu düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı..
    • 17.07.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsun maşallah'

    Ünlü oyuncu Hande Doğandemir bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Başarılı oyuncu tatilden paylaştığı cesur pozlar ile adından bahsettirdi.

    Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu aktif olarak takipçileri ile etkileşime geçiyor.

    Paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alan Hande Doğandemir'in son fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.Bazı takipçileri "Ateş ediyorsun maşallah çok güzelsin" yorumunda bulundu.İşte Hande Doğandemir'in dikkat çeken pozları.

     

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! Ateş ediyorsun maşallah #1

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! Ateş ediyorsun maşallah #2

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! Ateş ediyorsun maşallah #3

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! Ateş ediyorsun maşallah #4

    Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! Ateş ediyorsun maşallah #5


    İlginizi Çekebilir

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!
    Metabot

    İsmail 2 haftada nasıl zengin oldu!

    Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin görevden alındı
    Teknoloji

    Roscosmos Başkanı Dmitry Rogozin görevden alındı

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi
    Gündem

    Rize Valisi Kemal Çeber, muhabire kız istedi

    Görüş Bildir