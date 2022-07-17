Hande Doğandemir fiziğiyle büyüledi! 'Ateş ediyorsun maşallah'

Oyuncu Hande Doğandemir bikinili pozlarını sosyal medyadan paylaştı.Güzel oyuncu düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı..

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir bikinili pozlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer aldı.Başarılı oyuncu tatilden paylaştığı cesur pozlar ile adından bahsettirdi.

Instagram'da 2.6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu aktif olarak takipçileri ile etkileşime geçiyor.

Paylaştığı fotoğraflar binlerce beğeni alan Hande Doğandemir'in son fotoğrafına yüzlerce yorum geldi.Bazı takipçileri "Ateş ediyorsun maşallah çok güzelsin" yorumunda bulundu.İşte Hande Doğandemir'in dikkat çeken pozları.