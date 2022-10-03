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- Hande Doğandemir vücudunu yorganla kapatıp deniz girdi! 'Alev aldı buralar'
Hande Doğandemir vücudunu yorganla kapatıp deniz girdi! 'Alev aldı buralar'
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir cesur pozlarıyla büyüledi.Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncu son paylaşımı ile beğeni topladı..
- 03.10.2022 - 11:16
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ile takipçilerinin beğenisini toplamaya devam ediyor.
Güzel oyuncu instagramda paylaştığı son kareleri ile büyük beğeni topladı.Bir çekim için kamera karşısına geçen Hande Doğandemir yorganla denizde poz verdi.
Oyuncunun bu cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken takipçileri övgü dolu yorumlar yaptı.
Instagramda 2.6 milyon takipçisi bulunan oyuncu yorganı vücudunu sararak denize girdiği pozları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
İşte o kareler