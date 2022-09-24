Hande Doğandemir'in ayna pozları instagramı salladı! 'Ortalık yandı'

Oyuncu Hande Doğandemir sosyal medya paylaşımları ile hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile sosyal medyada gündeme geldi.

Ayna pozlarını paylaşan Hande Doğandemir'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırlen hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Rol aldığı dizilerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Doğandemir güzelliği ile de dikkat çekmeyi başarıyor.Güzel oyunucunun instagramda 2.6 milyon takipçisi bulunuyor.

Hande Doğandemir yaptığı son instagram paylaşımına "Aynaları ağlatmışız dump" yorumunda bulundu.İşte o kareler..