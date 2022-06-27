Hande Erçel arabada gömleğinin düğmelerini açınca...

Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Hande Erçel, arabasından hikaye attı. Bronz teniyle büyüleyen Erçel için, "Böyle ölmeyiz, füze at" tarzında yorumlar yapıldı.

24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya gelen Hande Erçel, Güneşin Kızları dizisinde Selin karakterine hayat verdi.

Hem karakteri hem de oyunculuğu ile beğenilen Hande Erçel, güzelliği sayesinde büyük bir kitleye sahip oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitim alan Hande, Güneşin Kızları'ndan sonra Aşk Laftan Anlamaz'da Burak Deniz ile birlikte boy gösterdi.

Bu dizide sergilediği performans ile birlikte, En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Altın Kelebek Ödülü‘nü kazandı.

2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Azize adlı dizide oynayan Erçel, son olarak Sen Çal Kapımı projesinde boy gösterdi.

Burada Kerem Bürsin ile iyi bir uyum sergileyen Hande Erçel, sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem yaratıyor.

Sosyal medya üzerinden en güzel karelerini yayınlayan ve şu sıralar tatilin tadını çıkaran Hande, arabasından bir hikaye paylaştı.

Hande büyüledi

Beyaz gömleği ve siyah mini eteğiyle güzelliği dikkat çeken Hande Erçel, ablası Gamze Erçel ile tatile çıktı.

Mavi ile birlikte tatilde eğlenceli anlara imza atan Erçel'in son pozundaki bronz teni, herkesin beğenisini kazandı.

Son olarak yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Erçel'in yeni sezonda hangi projede yer alacağı ise merak konusu oldu.

Birbirinden önemli reklam anlaşmalarına imza atan ve bu şekilde de adından söz ettiren Hande, Kaan Yıldırım ile yakalanmış ancak arkadaş olduklarını söylemişti.

Kalbi boş olan oyuncu, arabasında attığı hikaye sayesinde yine övgü dolu yorumların sahibi oldu.