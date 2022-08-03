Hande Erçel arabanın üzerinde poz verdi! 'Mükemmel görünüyorsun'

Hande Erçel bir arabanın üzerine çıkarak verdiği pozlar ile sosyal medyayı adeta salladı.Fotoğraf milyonlarca beğeni aldı..

Ünlü oyuncu Hande Erçel aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sürekli sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Magazin gündeminde sıkça isminden söz ettiren Hande Erçel son olarak oyuncu Kaan Yıldırım ile kısa süreli bir aşk yaşamasıyla gündeme geldi.Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan takipleşmeyi bırakan ikili ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.

Hande Erçel sosyal medyada takipçileriyle fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.Hande Erçel'in instagramda 28.6 milyon gibi büyük bir takipçi sayısı bulunuyor.

Hande Erçel'in attığı fotoğraflar milyonlarca beğeni alıyor.İşte Hande Erçel'in gündem olan son instagram paylaşımı..